Avcılar’da yasaklanan caddede sigara içerken yakalandı, “Bilmiyordum” dedi

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL Valiliği’nin koronavirüs tedbirleri kapsamında açık alanda sigara içilmesini yasakladığı yerlerden biri olan Avcılar’daki Marmara Caddesi’nde polis tarafından yapılan denetimlere ağırlık verildi. 1 saatlik denetimde iki kişiye ceza kesilirken sigara içerken yakalanan kişi yasağı bilmediğini öne sürerek “Ben de koronavirüs’e yakalandım. Yasak ise savunulacak tarafı olmadığını biliyorum” dedi.

Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri bugün öğle saatlerinde araç trafiğine kapalı Marmara Caddesi’nde maske ve sigara denetimi yaptı. Sivil ve resmi yelekli polisler maskesiz gördükleri kişileri uyarırken, İstanbul Valiliği’nin talimatı doğrultusunda caddede sigara içerken görülenlere ceza kesilmesi için tutanak hazırladı. Marmara Caddesi’nde sigara içerken görülen Özay Berber, polislerin yanına yaklaşması üzerine sigarayı avucunun içerisinde saklamaya çalıştı. Berber, yasağı hatırlatan polislere, yakındaki bir dershanede girdiği bir sınavdan çıktığını, sabah kahvaltısı yapmadığı için yemek yediğini belirtirken, bu alanın yasak kapsamında olduğunu bilemediğini öne sürdü. Berber, Marmara Caddesi’nin İstanbul Valiliği’nce açıklanan Umumi Hıfzıssıhha Meclis kararları ile toplamda 125 sokak, 93 cadde ve 84 meydandan biri olduğu hatırlatılınca, “Yasak ise bunun savunulacak bir yanı yok. Ben de 1.5 ay önce Koronavirüse yakalandım. Bundan sonra daha fazla dikkat ederim” dedi.

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