Avcılar'da yangına uykuda yakalandılar

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Ahmet YEŞİLMEN- Uğur ŞAHİN/ İSTANBUL, (DHA) AVCILAR’da 4 katlı binanın çatı katında çıkan yangına uykuda yakalanan bina sakinleri panik yaşadı.

Avcılar Tahtakale Mahallesi Akçapınar Sokak’ta bulunan 4 katlı binanın çatı katında saat 07.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Ev sahipleri panikle kendilerini dışarı attı, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 1 saat süren çalışmalarının ardından yangını söndürdü. Çıkan yangında ölen ya da yaralanan olmazken, dairede hasar oluştu.

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