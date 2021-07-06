Avcılar’da tehlikeli drift kamerada: Sürücü kapıyı açtı, yolcu camdan sarktı

Erol DEĞİRMENCİ / İSTANBUL,(DHA) AVCILAR’da cumartesi gece saatlerinde sürücü otomobilin kapısı açık halde drif yaptı. Otomobildeki diğer kişinin aynı anlarda otomobilin camından sarkması çevredekilerin cep telefonu kameralarına yansıdı.

Sokağa çıkma kısıtlamalarının kaldırılması ile beraber hafta sonu akşam saatlerinde sahillerde yoğunluk yaşandı. Bir otomobil sürücüsünün tehlikeli hareketleri ise vatandaşların cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Trafik magandası otomobili ile Avcılar Sahil Parkı’nın otoparkında çevresindeki onlarca insana rağmen kapısı açık şekilde drift yaptı. Yanındaki arkadaşı ise oturduğu bölümün camından sarkarak ona eşlik etti. Drift yaparak sıfır çizen maganda, daha sonra gözden kayboldu.

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