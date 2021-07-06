Avcılar’da sitede tapu krizi

Alper KORKMAZ- Yalın ONAT- Harun UYANIK / İSTANBUL, (DHA) AVCILAR’da iddiaya göre 4 blokluk siteden daire satışı yapan ve yaklaşık 5 milyon lira toplayan firma 52 daire sahibine tapularını teslim etmedi. Mağdur olduklarını dile getiren çok sayıda kişi yardım istedi.

Avcılar’da yaklaşık bir yıl önce yapımı tamamlanan 4 blok 82 dairelik siteden peşin ödeme yaparak daire satın alan ya da kapora vererek sözleşme yapan 52 kişi tapularını alamadıklarını öne sürdü. Site sakinlerinin iddiasına göre Suudi bir kişiye ait

Al Hanefi Gayrimenkul Yatırımları Sanayi ve Dış Ticaret Ltd. şirketi arsaya site yapımına başladı. Sitedeki dairelerin satışı için ise Global Estates Gayrimenkul Hizmetleri ve Turizm Ticaret Ltd. şirketi isimli firma ile anlaşıldı. Siteden daire satın almak isteyenlerden bazıları parasını peşin öderken, bazıları ise 20 bin ile 150 bin lira arasından değişen kapora ödeyerek sözleşme yaptı. Ancak tapularını teslim edilmedi. Şirket yetkililerinin kendilerine fiyatların arttığını söyleyerek fazla para istediklerini anlatan site sakinleri mağdur olduklarını dile getirerek yardım istedi.

“4,5 -5 MİLYON LİRA PARA TOPLANDI”

Site sakinlerinden Doğan Sönmez, “Arap yatırımcı bir şirket buranın toprak sahibi. Bir Türk inşaat firmasıyla anlaşarak satış sözleşmesi altında buranın satışını bu firmaya devrettiler. Belirli kısımlarını ödeyerek 62 daire satın alındı. Pandemi nedeniyle Arap iş adamı Türkiye’ye gelmediği için bizi oyaladılar. Sonuç olarak Arap iş adamı burada verilen peşinatları kabul etmiyor. Ben o firmayı tanımıyorum diyor. Bunlarla aranızda sözleşme var kendiniz getirmişsiniz. Bize farklı fiyatlar çıkardılar. Ekspertiz raporunda devletin verdiği fiyat 400 bin lira kendileri çıkarmışlar 570 bin TL. Bize diyorlar ki 570 bin liradan alırsanız, biz bu tapuları size veririz. 570 bin liradan aldığımızı farzedelim verdiğimiz para ne olacak. Ben 160 bin lira para verdim, onu kabul etmiyorlar. Burada 3 daireyi peşin veren arkadaşlarımız var. 40 bin,60 bin veren arkadaşlar var. Burada herkes mağdur durumda. 62 mağdur vardı 10 tanesinin tapusu verildi bir şekilde. Şuan 52 mağdur var. 4 buçuk 5 milyon lira bir para toplandı” diye konuştu.

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“SATIN ALDIĞIMIZ YERDE İŞGALCİ KONUMUNA DÜŞTÜK”

3 dairenin parasını peşin ödediğini anlatan site sakini Mustafa Akkurt ise , “Paramızı verdik işgalci olduk. 3 daire parasını peşin veriyoruz ama işgalci durumuna düşüyoruz. Bunun izahi yok. Kaymakamlıktan da işgalci olmadığımız belli. Her gelen ayrı bir şey söylüyor. Herkes birbirinin üzerin atıyor, herkes üstüne fiyat koyuyor. Satın aldığımız yerde işgalci konumuna düştük. Evimiz var diyemiyoruz şu an parasını ödediğimiz halde. 3 daire için 1 milyon 200 bin lira para vermiştim” dedi. Bir başka mağdur da, “400 bin dediler 60 bin kapora verdik hala tapumuzu alamadık 1 senedir bekliyoruz. Bir avukat geldi fiyatlar yükseldi dedi ne yapacağımızı şaşardık” şeklinden konuştu.

“PANDEMİ VAR GELEMİYORUM DİYEREK OYALADI”

Global Estates Gayrimenkul Hizmetleri ve Turizm şirketi sahibi Çetin Aydın ise asıl mağdurun kendisi olduğunu söyledi.

Aydın,” 2020 Nisan ayında, tercümanlık ve avukatlık işlerimizi yapan bir arkadaşımız, bir yabancı yatırımcının projesinin satış ofisini birine devretmek istediğini söyledi, biz de anlaştık sözleşmeleri yaptık. 5-10 satış olunca ‘Suudi Arabistan’dan gelip tapuları vereceğim’ dedi, pandemi sürecine denk geldi. ‘Yollar kapandı, havayolları kapandı, Al Hanafi diye biri gelip tapuları vermedi. Biz aradık sürekli geleceğim pandemiden dolayı gelemiyorum. Bu şekilde bizi sürekli oyaladı. ‘Ben gelemiyorum kapora veren oturabilir o kaporalarla müteahhittin borcunu kapatın, iskanı yapın, ben gelince tapuları vereceğim’ dedi. Ben de kapora aldım” şeklinde konuştu.



“EN BÜYÜK MAĞDUR BENİM ZATEN”

Aydın “Biz mağdurlara; biraz bize zaman verin ya tapunuzu çözeceğiz, ya da dava ile bu işi çözeceğiz. Hep kapora topladık, yerleşenlerden 50- 60 bin lira kapora aldık, oturmayanlardan 10- 20 bin alıyorduk. O sitenin elektrik, su faturalarını ben ödedim, 650 bin lira iskanı ben ödedim bu benim cebimden çıktı. 1 milyon 200 bin lira komisyonum vardı o gitti, ekstra 600 bin lira cebimden para çıktı. 2 milyon lira gibi bir zararım var buradan, en büyük mağdur benim zaten” diye konuştu.

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