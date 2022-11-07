Avcılar’da sağlıkçılara saldıran 3 kişi tutuklandı

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İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- AVCILAR’da kalp hastasına müdahale için gelen sağlık ekibine ambulansın bir araca çarptığını öne sürerek saldıran ve 1 görevliyi yaraladıkları gerekçesiyle yakalanan 4 şüpheliden 3’ü tutuklandı.

Yeşilkent Mahallesi’nde hastaya müdahaleye giden 112 Acil Sağlık görevlileri Süleyman Kartal, Tolga Kaya ile Hasan Demir saldırıya uğradı. Görevlilerin şikayeti üzerine yakalanan Doğan, Fadime, Ramazan ve Beytullah Şenkaloğlu, bugün Küçükçekmece Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılık Fadime Şenkaloğlu’nun serbest bırakılmasına karar verirken, diğer 3 şüpheliyi tutuklanma istemiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk etti. Yapılan sorgu duruşmasında üç şüphelinin tutuklanarak Metris Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na konuldu.(DHA)

(FOTOĞRAF)



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