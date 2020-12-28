Avcılar’da sabıkalı hırsızlar güvenlik kamerasında

İSTANBUL, (DHA) – AVCILAR’da 2 işyerinden cep telefonu ve 1800 lira çalan 2 kişi yakalandı. Çok sayıda suç kaydı olduğu da tespit edilen 2 şüphelinin hırsızlık anları da güvenlik kamerasına yansıdı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 17 Aralık ve 18 Aralık 2020 tarihlerinde Avcılar’da bulunan 2 işyerinden toplam bin 800 lira ve cep telefonu çalınmasına ilişkin harekete geçti. Polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi ve şüpheliler M.K., ve O.A.’yı 27 Aralık’ta evlerinde yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli M.K.’nın, “Hırsızlık” başta olmak üzere 37 adet, diğer şüpheli O.A.’nın ise “Hırsızlık” başta olmak üzere 52 adet suç kaydının bulunduğu tespit edildi. 2 şüpheli de bugün adliyeye sevk edildi.

(Fotoğraf)