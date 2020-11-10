Avcılar’da saat 09.05’te trafik durdu, duygulanan kadın ağladı

Mustafa KANLI- Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA)- KORONAVİRÜS, vaka sayılarının yüksek olduğu Gaziantep’te bulunan çarşılarda alınan önlemlere rağmen yoğunluk devam ediyor. Sağlık Bakanı Koca'nın sürekli uyardığı ve vaka...