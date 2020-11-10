Avcılar’da saat 09.05’te trafik durdu, duygulanan kadın ağladı

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- ULU önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 82’nci yıldönümünde Avcılar D-100 Karayolu’nda ulaşım durdu. Sürücüler araçlarından inerek saygı duruşunda bulunurken, kornaya bastı.
D-100 karayolunda ilerleyen araçlar Avcılar’daki İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Kampusu önüne saat 09.05’te geldiklerinde durdu. Hep birlikte araçlarından inen sürücüler saygı duruşunda bulunurken, korna sesleri yükseldi. Bu sırada üst geçitte saygı duruşunda bulunan bir kadın gözyaşlarını tutamadı.
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