Avcılar’da refüje çıkan otomobil yön direğine çarptı

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İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)-AVCILAR’da sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil D-100 ile yan yol ayrımında yön tabelasını devirdikten sonra refüje çıktı, direğe çarpıp durabildi. Kazada şans eseri ölen veya yaralanan olmadı.

Kaza, dün saat 23.30 sıralarında D-100 Karayolu Beylikdüzü yönünde meydana geldi. Ambarlı yol ayrımına gelen sürücü bir anda direksiyon kontrolünü yitirerek yan yolu ayıran refüje çıkarak yön tabelasını devirdikten sonra hızla direğe çarptı. Ön tarafı metal yığınına dönen otomobilde bulunan sürücü ve yanındaki bir kişi şans eseri kazadan yara almadan kurtuldu. Kaza nedeniyle bir süre trafik oluştu. Otomobil çekici ile kaldırıldı.