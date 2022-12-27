Avcılar’da refüje çarpan otomobil ters döndü

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İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- AVCILAR’da refüje çarptıktan sonra ters dönen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, gece yarısı Üniversite Mahallesi’ndeki Bağlariçi Caddesi’nde meydana geldi. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Kampüsü’nden Avcılar Mezarlığı yönüne giden 34 PG 1047 plakalı otomobili kullanan H.A., bilinmeyen bir nedenle refüje çarptı. Otomobil ters dönerken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi. Yaralanan sürücü, araçtan çıkarılarak Murat Kölük Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Görgü tanığı Yusuf Güller, “Başından yaralıydı. Çıkarıldı, ambulansla hastaneye kaldırıldı” dedi.

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