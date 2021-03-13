Avcılar’da polisten kaçan İranlı Esenyurt’ta 2 kilogram uyuşturucu ile yakalandı

ÖZEL bir hastanenin Gastroenteroloji Bölümü'nden Doç. Dr. Yaşar Tuna, toplumda her 100 kişiden birinde ortaya çıkan buğday, arpa, yulaf ve çavdarda bulunan gluten adlı proteine hassasiyetin neden olduğu çölyak hastalığının en önemli nedenlerinin, sebze ve zeytinyağı ağırlıklı Akdeniz tipi beslenmeden uzaklaşmak ve teknolojik tohumların artması olduğunu söyledi.