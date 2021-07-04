Avcılar’da otomobilin çarptığı kadına seyyar satıcıdan plaj şemsiyeli gölgelik

İhsan DÖRTKARDEŞ / İSTANBUL, (DHA) – AVCILAR’da yolun karşısına geçmeye çalışan Türkmenistan uyruklu kadına otomobil çarptı. Kazada yaralanan kadın, yakındaki seyyar satıcılar tarafından refüjde yatırılırken, güneşten etkilenmemesi için gölgelik getirildi. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen kadın, hastaneye kaldırıldı. Kaza dün öğle saatlerinde ilçe girişindeki kavşakta meydana geldi. Emre K. yönetimindeki otomobil, iddiaya göre telefonla konuşarak yolun karşısına geçmeye çalışan Türkmenistan vatandaşı Intizar Muhamedova’ya çarptı. Muhamedova çarpmanın etkisi ile yere düşerken, yardımına araç sürücüsü ve yanındakilerin yanı sıra aynı bölgedeki seyyar satıcılar koştu. Yaralı kadın refüjde yatırılırken, seyyar satıcılardan biri plajlarda kullanılan, tezgahında korunmak için kullandığı plaj şemsiyesini alıp getirdi. Böylece kadının güneşten etkilenmemesi için çaba harcadı. İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. İlk müdahalesi burada yapılan ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen kadın, Murat Kölük Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Çevresindekilere telefon ile konuşan kadının aniden yola çıktığını, duramadığını söyleyen sürücü Emre K., ifadesinin alınması için polis merkezine götürülürken, aracı da trafik otoparkına çekildi.

(FOTOĞRAF)

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