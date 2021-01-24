Avcılar’da orta hasarlı binanın suları kesildi, bina sakinleri tepki gösterdi

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA) AVCILAR’da sokağa çıkma kısıtlamasında 12 daireli binanın suları kesildi. Gölcük depreminde orta hasarlı olduğu belirlenen binaları için kentsel dönüşüm için başvurdukları halde tahliye için kendilerine verilen sürenin beklenmediğini, bu nedenle de sularının kesildiğini belirten aileler, İSKİ Avcılar Şube Müdürlüğü önüne giderek tepki gösterdi.

İSKİ ÖNÜNDE TOPLANDILAR

Merkez Mahallesi’nde orta hasarlı binanın suyu dün kesildi. Tebligat yapılmadan sularının kesildiğini belirten bina sakinleri, İSKİ binası önüne giderek yetkililere ulaşmak istedi. Hafta sonu olması dolayısıyla yetkili olmadığını söyleyen güvenlik görevlileri, adresi alarak aradıkları bölümden gelen ve kesintinin ‘resmi bir yazıya” dayalı olduğunu içeren yazıyı bina sakinlerine dağıttı. Daha sonra gelen polisler de ailelere burada beklemelerinin sonuç vermeyeceğini, sokağa çıkma kısıtlamasının sona ereceği pazartesi günü ilgili yerlere giderek haklarını aramalarını önererek, ikna etti.

Bina sakinleri kısa süre önce kentsel dönüşüm konusunda Avcılar Belediyesi’ne başvuru yaptıklarını belirterek, buna rağmen sularının İSKİ tarafından kesildiğini söylediler. Bina sakinleri, Gölcük depreminin ardından binaların güçlendirilmesine rağmen bunun o tarihte belediyeye bildirilmediğini, kentsel dönüşüme karar verdiklerini, alınan karot örneğinde 4 katlı binanın 3 katının sağlam çıktığını, yine de kentsel dönüşüm başvurusu yaptıkları halde sularının kesilmesine anlam veremediklerini söyledi

Bina sakinlerinden Mehmet Budak, “Bize tebligat yapılmadan suyu kestiler. Hiç kimseye ulaşamıyoruz. Bina yenileme sürecine girdi. Binayı boşaltmamız için yasal süremiz var” iddiasında bulundu. Aynı binada oturanlardan Şükran Solmaz da, marketten alarak evinin balkonuna doldurduğu su şişelerini göstererek, “Bizi perişan ettiler” diye yakındı.

UZATILAN SÜRE GEÇEN YIL TAMAMLANMIŞTI

Gölcük Depremi ardından orta hasarlı olduğu belirlenen binalarda oturanların bir bölümü o yıllarda kendi imkanları ile topladıkları para ile güçlendirme yaptı ancak, bunu ilgili kurumlara bildirerek, dosyalarına ekletmedi. Silivri’de 2019 yılı Eylül ayında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremden sonra 3 Mart 2020 tarihinde İstanbul Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü 1999 depreminde orta hasarlı olduğu belirlenen binalara ait güçlendirme ruhsatı, proje gibi belgelerinin incelenmesini, güçlendirilmiş ve yapı kullanma izni olanların tespit edilmesini istedi. Yazıda, tanınan 3 aylık süre sonunda bu binalarda güçlendirme yapıldığının belgelendirilmesini, aksi halde insan ve eşya tahliyesinin sağlanarak yıkım işlemlerinin başlatılması istendi. Koronavirüs nedeniyle uzatılan süre geçen yılın sonunda tamamlandı. Avcılar Belediyesi kentsel dönüşüm için bina yöneticilerini ikna etmeye çalışırken, anlaşma sağlanamayan veya güçlendirme belgeleri ibraz edilemeyen 245 bina yöneticilerine tek tek tebligat iletti. Orta hasarlı olan birçok binada oturanlar 1999 depreminden sonra borçlanarak güçlendirme yaptıklarını ancak, bunu o dönem belediyeye bildirmediklerini kabul ederken, kış mevsiminde gidecek yerleri olmadığını, evlerini terk etmek istemediklerini bildirdi. Bazı bina sakinleri de kentsel dönüşüm için ekonomik güçlerinin bulunmadığını belirtti veya bu konuda anlaşamadı.

İstanbul Valiliği, orta hasarlı görünen halen 150’den fazla olan binanın en kısa sürede nüfus ve eşyadan tahliye işlemine ağırlık verilmesi istemiyle Avcılar’daki yerel yöneticilere ve altyapı hizmetleri veren kuruluşlara bir yazı daha gönderildi. Yazıda, “Orta hasar durumu devam etmekte olan yapı ile ilgili altyapısı kesilmeyen yapılarda oluşabilecek tüm can ve mal kayıplarından hizmeti veren altyapı kurumları sorumlu olacaktır” uyarısı yapıldı. Bu uyarılar üzerine bu binaların İGDAŞ doğalgazı, BEDAŞ elektriği, İSKİ ise sularını kesme çalışması sokağa çıkma kısıtlamaları dahil hızlandırmıştı.

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