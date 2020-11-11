Avcılar’da oğlunun ulaşamadığı kilitli evdeki hastayı itfaiye çıkardı

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- AVCILAR’da yaşamını tek başına sürdüren kapıyı içeriden kilitleyen Ali Kıraç’a ulaşamayan oğlunun başvurusu üzerine polis ve itfaiye seferber oldu. Kapıyı zorlayarak giren görevliler, hasta yatan Ali Kıraç’ın hastaneye kaldırılmasını sağladı.

Kazım Kıraç, Merkez Mahallesi Cami Sokak’taki bir binada tek başına yaşayan babası Ali Kıraç’ın (55) yanından önceki gece geç saatlerde ayrıldı. Kazım Kıraç, öğle saatlerinde telefon ile aradığı babasının yanıt vermemesi üzerine endişeye kapıldı. Getirttiği çilingir de kapıyı açamayınca Kazım Kıraç, itfaiyeden yardım istedi. İtfaiye görevlileri, polis refakatinde eve girilebileceğini söylediler. Avcılar Emniyet Müdürlüğü asayiş ekipleri kısa sürede gelerek itfaiye erleri ile binaya geldi. İtfaiye ekipleri evin kapısını zorlayarak açtı. Polislerle eve giren Kazım Kıraç, babasını yatağında uzanmış halde gördü. Babasının son günlerde üşüttüğünü, biri önceki gün olmak üzere yaptırdığı iki Covid-19 testinin de negatif çıktığını anlattı. Haber verilmesi üzerine gelen 112 görevlileri, soğuk algınlığı belirtileri bulunduğu belirtilen adamı hastaneye götürdü.

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