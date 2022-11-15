Avcılar’da minibüs otomobile çarptı: 7 yaralı

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İhsan DÖRTKARDEŞ / İSTANBUL, (DHA)- AVCILAR’da yolcu minibüsü, kavşakta otomobile çarptı. Kazada iki araçta bulunan 3’ü çocuk 7 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 14.00 sıralarında Üniversite Mahallesi’nde Avcılar Mezarlığı yanındaki kavşakta meydana geldi. Esenyurt’tan Avcılar’daki durağa gelen Yunus S. yönetimindeki 34 M 5559 plakalı yolcu minibüsü, kavşağa Avcılar yönünden gelen Sevilay Dikmen yönetimindeki 34 JB 6838 plakalı otomobile yandan çarparak devirdi. Kazada, otomobildeki 3’ü çocuk 5 kişi ile minibüsteki 2 yolcu yaralandı. Çevredekiler tarafından otomobil lastikleri üzerine çevrilirken, itfaiye ile sağlık ekipleri yaralıları ambulansa aldı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri minibüs sürücüsünü gözaltına aldı. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

(FOTOĞRAF)