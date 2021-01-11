Avcılar’da markette, “Aldığın malların parasını ver ” kavgası

Veysel TİMDU/İSTANBUL, (DHA)- AVCILAR’da bir marketten bazı ürünleri aldıktan sonra parasını ödemeden gitmek istediği iddia edilen yabancı uyruklu kadın ile onun marketten çıkışını engelleyen görevli kadın arasında kavga çıktı.

Olay, Merkez Mahallesi’ndeki Üftade Sokak’ta bulunan bir markette meydana geldi. Yabancı uyruklu bir kadın, iddialara göre raflardan çeşitli ürünleri aldıktan sonra kasadan ücretini ödemeden geçiş yapmak istedi. Market görevlisi, müşterinin parasını ödemesini istedi. Dışarı çıkmak isteyen kadın ile market görevlisi arasında tartışma ve kavga çıktı. İhbar üzerine gelen Avcılar Emniyet Müdürlüğü devriye ekibi, olay yerine geldi ve kadını ifadesini almak üzere polis merkezine götürerek, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Market görevlisinin ifadesinde, “Aldıklarının parasını ödemedi. Engellemeye çalışırken elimi ısırdı” dediği öğrenildi. Yabancı uyruklu kadın da ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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