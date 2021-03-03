Avcılar’da kızı öldürülen anne: Adalet istiyorum

İhsan DÖRTKARDEŞ / İSTANBUL, (DHA) – AVCILAR’da dini nikahlı eşi Seda Kurt’u (41) öldürdükten sonra firar ettiği iddiasıyla kırmızı bültenle aranan Ercan Akkaş’ın (41) yargılanmasına devam edildi. Kızı öldürülen Bedia Akar, sanığın yakalanmasını ve adalet istediğini belirterek “Sadece kızımın değil, 2 yaşındaki kızı Havin ve 20 yaşındaki oğlu Özgür’ün de hayatını bitirdi. Bir anneye evlat acısı yaşattı. Küçük torunum ‘Annem otobüsle gelecek bana sarılacak’ diyor” diye konuştu.

3. DURUŞMA GÖRÜLDÜ

Bakırköy 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen 3. duruşmaya sanık katılmadı. Öldürülen Seda Kurt’un annesi Bedia Akar ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Avukatı Kübra Yücel ile taraf avukatları katıldı. Mahkeme heyeti, sanık Ercan Akkaş hakkında çıkarılan yakalama kararının infazının ve sanık hakkında çıkarılan kırmızı bülten sonucunun beklenmesine karar verdi. Duruşma ertelendi.

DAVANIN ARDINDAN AÇIKLAMA

Davanın ardından anne Bedia Akar adliye önünde açıklama yaptı. İkinci damadından olan kız torunu ile resmi nikahlı damadından olan 20 yaşındaki Özgür’e bakan Anne Bedia Akar şunları söyledi:

“Bu üçüncü duruşmamız. Kızımın katili aranıyor hala bulunamadı, bulunup en ağır cezanın verilmesini istiyorum. O sadece kızımın değil, 2 yaşındaki kızı Havin ve 20 yaşındaki oğlu Özgür’ün hayatını bitirdi. Bir anneye de evlat acısı yaşattı. Havin annesini çok arıyor. ‘Gitti’ diyorum. Torunum ‘Otobüsle gelecek bana sarılacak’ diyor. Adalet istiyorum.”

Avukat Fadime Polat ise “Müşteki Bedia Hanım ve oğlunun yanlarında olmaya devam edeceğiz. Sanık bugüne kadar bulunamadığı gibi hakkında herhangi bir bilgi elde edilemedi. Yurt dışına çıktığına dair duyumlar almıştık. Mahkemenin karar verebilmesi için sanığın getirilip dinlenmesi gerekiyor” diye konuştu.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Olay, Avcılar’daki Ambarlı Mahallesi’nde bir binanın giriş katında 4 Kasım 2019 tarihinde meydana geldi. İddiaya göre Ercan Akkaş, resmi nikahsız eşi 2 çocuk annesi Seda Kurt’u defalarca bıçaklayarak, öldürdükten sonra kaçtı. Soruşturma sonunda Ercan Akkaş hakkında dava açıldı. Henüz yakalanamayan Ercan Akkaş, Bakırköy 11’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde 2020 yılının Kasım ayında yargılanmaya başlandı. Öte yandan Seda Kurt’un daha önce güvenlik görevlisi olarak çalıştığı sığınma evinde bir kadının eşi tarafından bıçaklanmasını önlemek isterken bacağından yaralandığı da öğrenildi.

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