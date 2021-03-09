Avcılar’da kısıtlama saatindeki kaza trafiği kilitledi

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- AVCILAR’da D-100 yan yolda kısıtlamanın başladığı dakikalarda meydana gelen kaza, trafik yoğunluğuna neden oldu.

Kaza, saat 21.15 sıralarında meydana geldi. Beylikdüzü yönünden gelen hafif ticari araç, Merkez Üniversite Kampusü Metrobüs durağının hemen yanında önünde giden otomobile çarptı. İki araçta da hasar meydana gelirken, D-100 yan yolda trafik durma noktasına geldi. Sevk edilen trafik ekibi ölen veya yaralanan olmayan ancak, yan yolda uzun araç konvoyuna neden olan kaza ile ilgili tespitleri yaptı. Sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı dakikalarda meydana gelen kazada hasar gören iki aracı da çekici aracılığı ile kaldırarak trafiği sağladı.

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