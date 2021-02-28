Avcılar’da kısıtlama denetimleri

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- KORONAVİRÜS ile mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde Avcılar’da yasaklara uymayanlara göz açtırılmadı.

Kaymakam Kemal İnan, ilçenin en merkezi noktası konumundaki Marmara Caddesi’nde oluşturulan mobil ekibin denetlemesini bir süre izledi. Kaymakam İnan, ilçede iki haftadan bu yana hastalık çizgisinde artış kaydettiklerini bu nedenle her noktada denetim yapıldığını söyledi. Aralarında polislerin de bulunduğu ekipler, Marmara Caddesi’nin yanı sıra çocuk parklarında bulunanlara da müdahale etti. Aileler çocuklarının evde bunaldığını belirtirken, görevliler buralara gelmenin serbest olmadığını hatırlatarak ailelerden evlerine gitmelerini istedi. Firuzköy Mahallesi’nde bulunan Küçükçekmece Gölü kıyısındaki piknik yerlerine araçları ile gelenler de durdurularak, araçta bulunanlara Umum Hıfzıssıhha Kanunu’na muhalefet suçundan 3 bin 150 lira para cezası uygulandı.

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