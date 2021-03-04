Avcılar’da kaymakamın katılımıyla koronavirüs denetimi

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- KORONAVİRÜS ile mücadele kapsamında kontrollü normalleşme sürecinde koronavirüs denetimleri yapıldı. Denetimlere katılan Kaymakam Kemal İnan, “Amacımız, İstanbulumuz’da rengin kırmızıya dönüşmesini önlemek” dedi.

Avcılar’da sürdürülen denetimlerde belirli noktalarda araçlar ve içinde bulunanlara yönelik polis ekipleri denetim yaptı. Araçta bulunanlara maskelerini çıkarmamaları konusunda uyarı yapan ekipler, şüpheli görülenleri aradı ayrıca bazı kişilerin GBT sorgusunu yaptı. Avcılar Kaymakamı Kemal İnan, kafelerde yapılan denetimlere bir süre eşlik ederken bir taksi durağında da sürücülerin mutlaka maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymalarını istedi.

Kaymakam İnan, yaptığı değerlendirmede, “Normalleşme adımları ile birlikte İçişleri Bakanlığımız tarafından yoğun denetim başlatıldı. Bu denetimlere biz yöneticilerin refakat etmesi çok önemli. Avcılar’da 240 kişiden oluşan ekiplerimiz açılan bütün tesislerimizde denetime devam ediyor. Amacımız, İstanbulumuzda rengin kırmızıya dönüşmesini önlemek. Vakalar azaldıkça durum daha fazla normale dönecektir” diye konuştu.

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