Avcılar’da Kaymakam’dan fırınlarda gramaj ve fiyat denetimi 

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- AVCILAR Kaymakamı Kemal İnan, ilçedeki fırınlarda 200 gram ekmeğin İstanbul’da 1.5 TL’den satılması gerektiğini bildirerek, buna uyulmasını istedi.

Merkez Mahallesi’nde yapılan denetimlere katılan Kaymakam Kemal İnan, gittiği fırınlarda uygulanan ekmek fiyatları hakkında bilgi alırken, rast gele alınan ekmeklerin tartılmasını istedi. Kaymakam İnan, İstanbul ve Avcılar’da geçerli olan resmi tarifeye göre beyaz undan yapılan 200 gram ekmeğin satış fiyatının 1.5 TL olduğunu hatırlattı. Hijyen kurallarına uyan, gramaj ve etiket konusundaki standartlara uyan esnafa teşekkür eden Kaymakam İnan, koronavirüs tedbirleri kapsamında ‘Gel al’ sistemi ile servis yapan bir restoran sahibine, “Bu kültüre alışmamız gerekiyor” dedi.

Marmara Caddesi’nde polis ekiplerinin yaptığı sigara ve maske denetimini de bir süre izleyen Kaymakam İnan, koronavirüs ile mücadele kapsamında herkesin maske, mesaje hijyen kurallarına mutlaka uyması gerektiğini söyledi.

(FOTOĞRAF)