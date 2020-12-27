Avcılar’da jandarmanın sahte belge operasyonu kamerada

İSTANBUL, (DHA)

AVCILAR’daki evinde sahte sürücü belgesiyle, nüfus cüzdanı, araçlar için sahte araç tescil belgesiyle sigorta poliçesi ve işyerlerine naylon fatura düzenlediği iddia edilen M.K. jandarmanın operasyonuyla yakalandı. Evinin bir bölümünü gizli bölmeye dönüştürdüğü tespit edilen M.K. sevk edildiği adliyede tutuklandı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, sahte belge hazırlayarak kendisiyle irtibata geçen kişilere teslim ettiği iddia edilen şüpheli M.K’yi Avcılar’daki evine düzenlediği operasyonla yakaladı. Evinde

sahte sürücü belgesi ve nüfus cüzdanı, işyerleri için naylon fatura, araçlar için ise sahte araç tescil belgesiyle sigorta poliçesi düzenlediği belirlenen M.K.’nin evinde arama yapıldı.

EVDEKİ GİZLİ BÖLMEDE İMALAT YAPMIŞ

Aramada gizli bölmeye dönüştürülmüş bir oda bulundu. Portmantoyla kamufle edilerek matbaaya dönüştürülmüş odada yapılan aramalarda 10 adet içeriği doldurulmuş ve kullanıma hazır hale getirilmiş çeşitli araçlara ait sahte araç tescil belgesi, bin adet doldurulmaya hazır nüfus cüzdanı, 2 bin adet araç tescil belgesi, bin adet sürücü belgesi, 2 adet PVC kaplama makinesi, bir bilgisayar, bir yazıcı, bir soğuk damga makinesiyle çok sayıda çeşitli şirket, araç ve şahıs adına düzenlenmiş sahte kaşe, fatura ve araç sigorta poliçesi ele geçirildi. Gözaltına alınan M.K. jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. M.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.