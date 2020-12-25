Avcılar’da itfaiye havalandırma boşluğuna düşen kediyi böyle kurtardı

İhsan DÖRTKARDEŞ / İSTANBUL, (DHA) AVCILAR’da binanın havalandırma boşluğuna düşen kedi, itfaiye erlerinin çalışması ile kurtarıldı.

Olay, Denizköşkler Mahallesi Ferah Çıkmazı’ndaki binada meydana geldi. Kedi sesi duyan vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, binanın çatısına çıkarak tek tek bacaları kontrol etti. Ancak, kedinin izine rastlanmadı. Bina sakinlerinin ifadesi doğrultusunda evlerden havalandırma boşluğuna girmek isteyen itfaiye ekipleri, bütün havalandırma pencerelerinin beton ile kapatılmış olduğu gördü. Bir bina sakininin verdiği bilgi üzerine çatıdaki bir kapaktan çatı boşluğuna giren ekipler burada üzerine kısmen kapalı havalandırma boşluğunu ve 4 kat yükseklikten zemine düşen kedinin yerini buldu.

İÇİNDE PEYNİR OLAN KOVA SARKITILDI

Karanlık olan apartman boşluğunu el projektörleri ile aydınlatan itfaiye ekipleri, içine peynir koydukları kovayı halatla boşluğa sarkıttı. Zaman zaman farklı köşelere kaçan ve 3 gündür burada olduğu belirlenen kedi sonunda bir köşede sıkıştırılırken plastik boruya tırmanmaya çalıştı. Yukarıdan sarkıtılan kova kedinin altında tutulurken hayvanın yorulması ve içine düşmesi sağlandı. Yukarı çekilen kedi çatı arasında gözden kayboldu.

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