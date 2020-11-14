Avcılar’da iki motosikletli kuryeler çarpıştı: 2 yaralı

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- AVCILAR’da iki motosikletli kuryenin çarpışması sonucu iki sürücü yaralandı.

Kaza, dün saat 21.00 sıralarında Ambarlı Mahallesi Rüzgarlı Sokak’ta meydana geldi. İki farklı restoranda çalışan 2 motosikletli kurye kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle iki motosiklet devrilirken sürücüler de savruldu. Çevredekiler tarafından yerden kaldırılan yüz ve çeşitli yerlerinde kanama bulunan yaralı, otomobil ile hastaneye götürülürken ayağı ters dönen diğer yaralı kaldırıma oturtuldu. Sokaktakiler yaralının halini görünce iki battaniye atarak bacağının üzerine örtülmesini istedi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri inceleme yaparken kazaya karışan iki motosikletten biri bulunamadı. Bu motosikletin kimliği belirsiz bir kişi tarafından kaza yerinden götürüldüğü anlaşıldı. Bir süre beklendikten sonra ikinci yaralı da çağrılan bir taksi ile hastaneye götürüldü. Soruşturmaya devam ediliyor.



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