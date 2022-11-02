Avcılar’da görevli koltukta uyurken otele girip hırsızlık yaptı

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İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- AVCILAR’da, cam kapıdan otele giren kimliği belirsiz kişi, koltukta uyuyan görevliye aldırmadan cep telefonu ve şarjlı matkabı çalarak uzaklaştı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Merkez Mahallesi’ndeki otele önceki gün saat 06.30 sıralarında gelen kapüşonlu bir kişi, otel resepsiyon görevlisini koltukta oturur halde uyuduğunu görünce acil durumlar için yaptırılan sürgülü cam kapıyı açarak içeri girdi. Yöneldiği kasayı açamayınca tezgahtaki cep telefonunu ve yerdeki şarjlı matkabı alan hırsız, görevlinin hafif kıpırdadığını görünce geldiği gibi cam kapıyı açarak uzaklaştı. Kapının kapanma sesine uyanan görevli, güvenlik kamera görüntülerine baktı. Görevli kimseyi göremezken, daha sonra geriye doğru izledikleri görüntülerde, hırsızın içeri girip, olayı gerçekleştirdikten sonra çıktığı görüldü.

Otel sahibi İsmail Karaca, “Sürekli haberlerde suç dosyası kabarık, 30-40 suça karışmış şüphelilerin serbest kaldığını duyuyorduk. Yakalansa büyük olasılıkla yine serbest kalacak. Oldukça rahat içeride dolaşabilen bu kişilere karşı yasal düzenleme yapılmalı” dedi. (DHA)

(FOTOĞRAF)



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