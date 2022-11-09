Avcılar’da giysi kumbarasından hırsızlık 

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İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- AVCILAR’da kullanılmayan ikinci el giysilerin bırakıldığı kumbaraya çocuğu sokarak hırsızlık girişiminde bulunan kişi, kendisini uyaran esnafa “Sana ne” diyerek tepki gösterdi. Çocuğun giysi kumbarasından çıkarılması ve şüphelinin tepkisi cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Denizköşkler Mahallesi Dr.Sadık Ahmet Caddesi üzerinde Avcılar Belediyesi tarafından yerleştirilen kıyafetlerin bırakıldığı giysi kumbarasına motosikletli atık toplayıcıları geldi. İki kişi, yanlarındaki çocuğu giysi kumbarasının içerisine sokarak kıyafetleri almak istedi. Çocuk giysi kumbarasında bir şey bulamadı. Bu sırada yaşananları gören çevre sakini Mustafa Resul, küçük çocuğun metal kumbaraya sokulduğunu görünce seslenerek uyardı. Çocuğu giysi kumbarasından çıkararak motosiklete bindiren kişiler, “Sana ne” şeklinde tepki gösterdikten sonra uzaklaştı. Hırsızlık girişimi cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Benzer olaylarla sık karşılaştıklarını ifade eden Mustafa Resul, bu olaya müdahale edince tepki ile karşılaştığını söyledi. Resul, giysi kumbarasının üst tarafında demir testere bulunduğunu, giysi kumbarasına bu şekilde çocukların sokulmasının ise riskli olduğunu dile getirdi. (DHA)

(FOTOĞRAF)

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