Avcılar’da feci kaza, kedilere mama verirken beton mikserin altında ezildi

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- AVCILAR’da yalnız yaşadığı öğrenilen Selime Çalışkan (70), manevra yapan beton mikserinin altında kalarak ezildi. Sokak kedileri için mama bırakırken aracın ‘kör noktasında’ kaldığı öğrenilen kadın, kafatası ezilerek feci şekilde hayatını kaybetti. Sürücü, S.M. gözaltına alındı.
Merkez Mahallesi Birsen Sokak’ta saat 15.30 sıralarında meydana gelen kazada, 34 EE 2707 plakalı beton mikserinin sürücüsü S.M., manevra yaparken Selime Çalışkan isimli 70 yaşındaki kadını ezdi. Sokak kedilerini besleyen Çalışkan’ın, kaldırımdaki mama kaplarını doldururken, aracın ‘kör noktasında’ kaldığı öğrenildi. Selime Çalışkan, kafatası ezilerek, olay yerinde feci şekilde hayatını kaybetti. Kazadan sonra duran sürücü polis ekibi tarafından gözaltına alındı. Kadının cenazesi otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı.