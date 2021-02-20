Avcılar’da evlerinin tavanından parçalar düşen 10 kişi otele yerleştirildi

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- AVCILAR’a yağan karın erimeye başlaması ile birlikte oturdukları evin tavanından beton parçaları düşen iki ailenin 10 ferdi otele yerleştirildi.

Gaziantep’ten göç ettikleri Yeşilkent Mahallesi’nde eşi ve 4 çocuğu ile birlikte oturan Turgut Dişçi, Suriye’deki çatışmalardan kaçarak gelen 2’si çocuk 4 yakını ile birlikte 650 TL kira ödeyerek kaldıkları evde son yağış ile birlikte zor durumda kaldı. Eriyen kar sularının 3 gün önce evin tavanından aralıksız damlamaya başladı. Çok eski binanın banyo, mutfak ve tuvalet tavanından bir süre sonra beton parçaları dökülmeye başlarken paslı demirler açığa çıktı. Dün saat 23.00 sıralarında elektrik tesisatı da kısa devre yaptı.

KAR ERİDİ, TAVANDAN PARÇALAR DÜŞTÜ

Elektrik devrelerinin kısa devre yapınca duyulan patlama sesi ile birlikte karanlıkta kalan ailenin durumunu gören komşuları Avcılar Belediyesi’ne daha sonra Afet Koordinasyon Merkezi’ne (AKOM) bilgi verdi. İBB’den sevk edilen zabıta memurları, yaptıkları tespitte 6’sı çocuk 10 kişinin bu evde kalamayacağını belirledi. Eşi, çocukları ve diğer aile fertleri ile minibüs ile bir otele götürülen Turgut Dişçi, “Karların erimeye başlaması ile birlikte evin banyo, mutfak ve tuvalet tavanından beton parçaları düşmeye başladı. Günde 30-40 TL’ye geçimimizi sağlamaya çalışıyoruz. Buraya ayda 650 TL kira ödüyoruz. Durumumuz yok. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Yukarıda kar eridikçe evin içerisine beton parçaları düşüyor” dedi.

Elektrik kurumundan gelen görevliler olası tehlike için evin elektriğini keserken, İBB’den gönderilen minibüse bindirilen 6’sı çocuk 10 kişi geceyi geçirmeleri için otele götürüldü.

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