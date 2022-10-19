Avcılar’da beton mikserinin altında kalarak ölen Selime Çalışkan toprağa verildi

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İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- AVCILAR’da 4 ay önce eşini kaybettikten sonra yanlız yaşayan Selime Çalışkan, kedilere mama verdiği sırada manevra yapan beton mikserinin altında kalarak hayatını kaybetti. Çalışkan’ın cenazesi Avcılar’da kılınan namazın ardından Silivri’de toprağa verildi.

Merkez Mahallesi Birsen Sokak’ta dün saat 15.30 sıralarında meydana gelen kazada, 34 EE 2707 plakalı beton mikserinin sürücüsü S.M., manevra yaparken Selime Çalışkan’ı ezdi. Sokak kedilerini beslemek üzere yolun karşı tarafına geçmek istediği belirtilen kadının aracın ‘kör noktasında’ kaldığı öne sürüldü. Beton mikseri sürücüsü S.M. gözaltına alındı.

Selime Çalışkan’ın Adli Tıp Kurumu’ndan alınan cenazesi bugün öğle vakti Avcılar Merkez Ulu Camii’ne getirilerek cenaze namazı kılındı. Cenaze töreninde taziyeleri kabul eden Çalışkan’ın yakınları güçlükle ayakta durabildi. Törenin ardından cenaze Silivri Aliağa Mezarlığı’nda toprağa verildi. Selime Çalışkan’ın torunu Tuna Gürsoy, “Artık sokakta yürünemeyeceğini düşünüyorum. Babaannem aklı selim, önünü gören bir insandı. Şoförün büyük ihmali olduğunu düşünüyoruz. İnşaat yapılıyor, bu aracı yönlendiren birileri olması gerek. Orası bir cadde. Şoförün, işyerinin ihmali var” dedi. (DHA)

(FOTOĞRAF)



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