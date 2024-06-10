İstanbul, Ambarlı Mahallesi'ndeki Özlem Sokak'ta meydana geldin olayda, kimliği henüz belirlenemeyen otomobil sürücüsü 06 ADT 619 plakalı otomobille sahilyolundan sokağa hızla girdi. Araç önce park halindeki Eren Ensari'ye ait 34 JC 4823 ve ardından da Esat Taş'a ait 06 DB 147 plakalı otomobillere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil ters döndü. Gürültü üzerine mahalle sakinleri, sürücüyü bulunduğu yerden çıkardı.Sürücü iddiaya göre, olay yerinden kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri ise olay yerinde inceleme yaptı. Otomobilin içinde çok sayıda içki şişesi bulundu. Ters dönen otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Zarar gören aracın sahibi Esat Taş, "Sese kalktık. Kalktığımızda bu şekildeydi. Bu arabaya vuruyor sonra buna vuruyor ters dönüyor araba. Kaçmış. Söyleyecek birşey yok. Arabalarımıza zarar verdi" dedi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: DHA Ajansı