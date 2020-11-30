Avcılar’da bayırdan düşen ineği itfaiye kurtardı

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- AVCILAR’da otlaktan dönerken bayırdan düşen inek, itfaiye ekipler tarafından kurtarıldı.

Firuzköy Mahallesi Eflatun Sokak’ta bulunan Ahmet Akyol’a ait çiftlikteki besi hayvanları önceki akşam saatlerinde Küçükçekmece Gölü yakınlarındaki otlaktan alındı. Sürüdeki sahibinin ‘Kara Kız’ diye çağırdığı inek bayırdan çıkarken dengesini yitirerek yana doğru düşüp yuvarlandı. Yürümekte zorluk çeken ineği 50 metrelik bayırdan çıkarmak mümkün olmadı. Bunun üzerine itfaiyeye haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen Avcılar İtfaiye ekibi, ineği halat ve kemerlere bağlayarak bir iş makinesinin de yardımı ile yukarı çekti. Yaklaşık 45 dakika süren çaba sonunda ‘Kara Kız’ sahiplerine teslim edildi.

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