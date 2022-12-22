Avcılar’da başlayan hırsız kovalamacası Beylikdüzü’nde kazayla bitti

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İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- AVCILAR’da bir araçtan hayalet gösterge çalan şüpheliler kaçtı. Beylikdüzü’ne kadar süren takip sırasında şüpheliler, polis aracı ile birlikte zincirleme kazaya karıştı. Kazadan yara almadan kurtulan polisler 3’ü çocuk 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Avcılar Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği devriye ekibi Üniversite Mahallesi’nde bu sabaha karşı bir otomobil içerisinde 4 kişi olduğunu görünce durdurup kontrol etmek istedi. Araçta bulunanlar polisten kaçarak D-100 karayoluna bağlandı. Polis ekibinin takip ettiği Beylikdüzü TÜYAP önünden araç dönüş yaparken Avcılar yönüne kaçışı sürdürdü. Şüphelilerin kullandığı otomobil 34 BGF 304 plakalı bir otomobile arkadan çarptı. Çarpan araç savrulunca, arkadan gelen Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekibinin aracına zarar verdi. Kazadan polisler yara almadan kurtulurken, yaralanan şüphelilerden E. Ö. (15) ile M.G. (16) Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Diğer şüpheliler Selçuk Y. (19) ile Engin K. (17) ise yakalandı. Şüphelilerin kullandığı araçta çalıntı olduğu değerlendirilen lüks bir otomobile ait hayalet gösterge, bant ve eldivenler bulundu. M.G. ile Selçuk Y., hayalet göstergeyi Avcılar’da park halindeki bir otomobilden çaldıklarını itiraf etti. Şüpheliler Beylikdüzü Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken soruşturmaya devam ediliyor.

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