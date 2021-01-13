Avcılar’da balkonları çöken binanın önündeki tezgahlar kaldırıldı

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA) AVCILAR’da geçen ay yıkım süreci tamamlanmadan balkon demirleri sökülmek istenirken iki balkonu birden çöken, 2 işçinin yaralandığı binanın önüne geçen hafta yeniden kurulan pazar tezgahları kaldırıldı.

Merkez Mahallesi Demir Sokak’ta 1984 yılında yaptırılan kentsel dönüşüm sürecine giren ancak henüz yıkım için ruhsat verilmeyen 5 katlı sitenin 4 ve 5’inci kat balkonları geçen 15 Aralık’ta korkuluklar sökülürken yıkıldı. İki işçinin düşerek ağır yaralandığı olayda balkonların yapımında kullanılan demirlerin büyük korozyona uğradığı ve standartların çok altında kalınlıkta olduğu belirtildi. Ahmet Taner Kışlalı Caddesi ile birlikte bu sokakta da kurulan semt pazarına birkaç hafta izin verilmedi. Henüz yıkım süreci tamamlanmayan, tehlikeli olduğu için mühürlenen binanın önünde geçen hafta pazar tezgahlarını açarak satış yapan esnaf ve yoldan geçenler, tehlikenin farkında olmadan alışverişlerini yaptı. Yıkılma tehlikesi olan bina önündeki pazarcıların tezgah açmasına bugün izin verilmedi. Binanın bulunduğu tezgahların yerine yüksek demir paravanlar yerleştirildiği,, hemen karşısındaki inşaat alanının önüne de Avcılar Belediyesi’nin demir bariyerlerinin yerleştirilerek olası kazanın önüne geçilmesine çalışıldığı görüldü.

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