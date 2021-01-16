Avcılar’da 5 katlı binanın çatı katında yangın paniği 

Vedat BAYRAKTAR/İstanbul,(DHA) AVCILAR’da 5 katlı binanın çatı katında çıkan yangın panik yarattı. Bina sakinleri tahliye edilirken yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

Yangın, Ambarlı Mahallesi Aşık Veysel Sokak’ta 5 katlı bir apartmanın çatı katında çıktı. İddiaya göre, Suriyeli bir ailenin yaşadığı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çatı katında dumanların yükseldiğini görenlerin

ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler önce bina sakinlerini tahliye etti. Ekiplerin çalışmaları sonucu Suriyeli ailenin kaldığı belirtilen evdeki yangın söndürüldü.

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