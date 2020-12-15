Avcılar’da, 5 katlı binanın balkonları çöktü: 2 yaralı(Geniş Haber)

İhsan DÖRTKARDEŞ-Erol DEĞİRMENCİ-Şahin BOZKURT-Serdar ALTINTEPE/İSTANBUL,(DHA)-AVCILAR’da, 5 katlı binanın en üst katındaki balkonun çökmesi sonucu 2 işçi yaralandı. Binada yaşayan vatandaşlar tahliye edilirken, apartman mühürlendi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay, saat 15.00 sıralarında Avcılar Merkez Mahallesinde bulunan Demir Sokak’ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı apartmanın en üst katındaki balkonun işçilerin çalışması sırasında çöktü. Binanın 4’üncü katında o sırada çalışma yapan 2 kişi de çöken balkonlarla beraber aşağıya düştü. 2 işçi yaralanırken, olayı gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, işçileri yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. İtfaiye ekipleri ise balkonların çöktüğü apartmanda çalışma yaparken, bina sakinleri tahliye edildi. Bina sakinlerinin belediye misafirhanesine götürüldüğü öğrenildi. 5 katlı apartman mühürlendi. Mühürlenen bina havadan drone ile görüntülendi.

“HEPSİ İNCE DEMİR”

Olay gören vatandaşlardan biri, “Ben çalışıyordum, döndüm aşağıya balkonların hepsi aşağıya indi. Elemanlar orada çalışıyordu. Onlar da balkonlarla beraber aşağıya indi. Balkonlarda zaten demir yok. Hepsi ince demir. Çürümüş biraz da, elemanlarla beraber olduğu gibi aşağıya indiler” dedi.

“BALKONLAR TAKIR TAKIR YERE DÜŞTÜ”

Olayı gören başka bir sokak sakini ise “Balkonlar takır takır yere düştü. Herhalde bir sallantı mı oldu, ne olduysa… 2 de çalışan vardı. Hatta bir tanesinin kafasına gelmiş taş” şeklinde konuştu.

“BAM GÜM BALYOZLARLA KIRMAYA BAŞLADILAR”

Binada yaşayan bir kadın vatandaş ise kendilerinin içeride olduğu esnada çalışmaların başladığını söyleyerek, “33 yıldır bu binada oturuyorum. Biz cumaya kadar izin istedik. Cuma günü ben Gökçeada’ya taşınacağım. İçerideyken bam güm balyozlarla kırmaya başladılar. Usturuplu şey yapsalardı, bu başımıza gelmezdi. Valla bilmiyorum, misafirhaneye götürecekler bizi. Nereye gideceğiz bilmiyorum, oğlum var bir tane” ifadelerini kullandı.

“EĞER YIKIM YAPILIYORSA, YASAL OLMAYAN BİR YIKIM”

Yaşananların ardından olay yerine gelen Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, “Yıkım ruhsatı almamış, yasal yıkım yapılan bir bina değil. Çalışanlar eğer yıkım yapıyorsa yasal olmayan bir yıkım. Yani yıkım aşamasında olmayan bir bina ama yeniden yapılması için yıkılmasını istediğimiz bir bina. Bina sakinlerinin çoğunun yıkılıp, yeniden yapılmasını istediği bir bina. Zaten göründüğü gibi uzlaşma yapılmış” ifadelerini kullandı.

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