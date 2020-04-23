TBMM’nin açılışının 100’üncü yıldönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Avcılar’da günlerden bu yana bir her akşam bir araya gelerek bayram coşkusunu yaşamaya başlayan sokak sakinleri, sokağa çıkma yasağı nedeniyle gün boyu coşkuyu evlerinin önünde yaşadı.

Ambarlı Mahallesi Beşevler Sokağı’nda oturanlar, koronavirüs tehdidi nedeniyle tören alanlarında kutlamalar yapılamayacağını göz önüne alarak geçen pazar gününden itibaren 23 Nisan’a kadar her akşam evlerinin balkonundan veya kapılarının önünden bayram coşkusunu yaşamaya karar verdi. Mahalle gençleri, iki bina arasına büyük bir Türk Bayrağı ve Atatürk portresi astı. Her evin önü ve balkonlar bayraklarla donatıldı ve balonlarla süslendi Bir evin balkonunda kurulan ses sistemi ile 20.45-21.15 saatleri arasında marşlar ve neşeli parçaları bir ağızdan coşku içerisinde söylendi.

GÜN BOYU COŞKU

TBMM’nin kuruluş yıldönümü nedeniyle Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı özellikle çocuklara yaşatmak istediklerini belirten mahalle gençlerinden Hazal Aslan, günlerden bu yana her akşam balkon ve evlerinin önünden marşları bir ağızdan okuduklarını, hareketli şarkılarla coştuklarını, binaların süslenmesinde Avcılar Belediyesi’nin de kendilerine yardım ettiğini söyledi.

Evindeki ses sistemini her akşam balkona taşıyarak sokak sakinlerini coşturan, kutlamaları organize edenlerden amatör tiyatro oyuncusu Mustafa Kılıç, koronavirüs karantina günlerinde bayram coşkusu ile herkese moral vermek istediklerini çocukların evlerinin önünde şiirlerini okuyacağını belirtirken, “Yaşlılarımızı, gençlerimizi az da olsa balkona çıkartmak, zıplatmak çok önemli. Sağlıkçıları alkışlamakla başladığımız bu etkinliklerin devamında 23 Nisan nedeniyle çocukları eğlendirmek amacıyla böyle bir şey organize ettik” dedi.