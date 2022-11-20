Avcılar’da 150 bin liralık hırsızlık şüphelileri yakalandı

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Serdar ALTINTEPE / İSTANBUL,(DHA) –AVCILAR’da bir depoya girerek 150 bin lira değerinde tekstil malzemesini kamyonete yükleyip çalan şüpheliler, polis ekiplerinin çalışması sonrası yakalandı.

Avcılar Mustafa Kemalpaşa Mahallesinde bulunan bir depodan 12 Kasım Cumartesi günü 150 bin lira değerinde tekstil malzemesi çalındı. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları kapsamında çevredeki güvenlik kamera görüntüleri detaylı bir şekilde incelendi. Kimlik bilgileri tespit edilen B.S., E.D. ve A.D. isimli şüphelilerin bir kamyonet ile deponun önüne geldiği belirlendi. Çeşitli aparatlar yardımıyla deponun kapısını açan şüpheliler, tekstil malzemelerini kamyonet kasasına yükledikten sonra olay yerinden uzaklaştıkları görüldü. Şüpheliler 15 Kasım günü yakalanarak gözaltına alındı. Çalınan tekstil malzemeleri de işyeri sahibine teslim edildi. Polis merkezindeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler serbest bırakıldı.

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