Avcılar vurarak yaraladıkları yavru domuzu, köpeklere parçalattı (2)

AVCILARDAN DEHŞET VERİCİ GÖRÜNTÜLERE TEPKİ

Denizli’nin Buldan ilçesinde 4 avcının, tüfekle vurup, yaraladıkları yavru domuzu, köpek sürüsüne parçalattığı görüntüler tepkilere neden oldu.

Denizli Genç Avcılık ve Atıcılık Spor Kulübü Derneği (DENGAD) Başkanı Ertaş Hamurcu, yaşanan olayın avcılıkla bağdaşmadığını söyledi. Görüntülerin vicdanları sızlattığını ifade eden Hamurcu, “Videoyu üzüntü içinde izledik. Böyle bir olayın avcılara mal edilmemesi gerekiyor. Biz bu olayı, avcılıkla bağdaştırmıyoruz. Yapılanın avcılıkla alakası yok. Vahşi bir görüntü. Bir hayvanın, eziyet görmesini kimse tasvip etmez. Avcılık sporunda böyle bir şey yoktur. Domuz, halk arasında ne kadar sevilmese de hiçbir hayvan eziyet görmemeli. Bu hayvana can çekiştirmeden gerek yapılmalıydı. Hayvana resmen eziyet edilmiş” dedi.

‘EĞİTİMLİ AVCI OLMADIKLARI BELLİ’

Yaban domuzuna köpekleriyle eziyet eden kişilere, cezai işlem uygulandığını ifade eden Hamurcu, “Videoda görülen kişiler genç. Eğitimli avcı olmadıkları belli. Belgeli avcı olsalar, böyle bir şey yapılmayacağını bilirler. Yıllardır avcılık yapıyorum. Kentimizde böyle bir olaya ilk kez şahit oldum. Yaralı bir domuzu, bağlamışlar. Domuz ile köpekleri mi eğitiyorlar yoksa köpeklere domuzu mu parçalatıyorlar anlamadım. Kesinlikle tasvip edilen bir durum değil” diye konuştu.

Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)

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