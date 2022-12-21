Avcılar ve Esenyurt’ta silah operasyonu

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İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- AVCILAR ve Esenyurt’ta düzenlenen operasyonlarda 1 suikast silahı ve 10 tabanca ele geçirildi. 8 şüpheli gözaltına alındı.

Avcılar Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği polisleri dün Esenyurt, Namık Kemal Mahallesi’nde bulunan bir oto yıkamacı ve Avcılar ilçesi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi’nde bulunan bir eve yönelik operasyon düzenledi. Operasyonlarda A.Ş.B., M.A.Y., K.S., N.Y.,M.A., H.M., O.B. ve L.A. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Bu adreslerde 10 ruhsatsız tabanca ve 1 suikast silahı ele geçirilirken adliyeye sevk edilen M.A.Y., K.S., M.A., H.M., O.B. ve L.A. isimli şüpheliler işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlarca serbest bırakıldı. A.Ş. ve N.Y., “6136 Sayılı Kanuna Muhalefet” suçundan bugün mahkemeye sevk edildi.

