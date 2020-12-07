Avcılar sahilinden dev denizanaları toplanıyor;  10 ton denizanası toplandı

İhsan DÖRTKARDEŞ – Serdar ALTINTEPE/ İSTANBUL, (DHA)- AVCILAR sahilini kaplayan dev denizanalarını toplama çalışmaları devam ediyor. Belediye ekiplerinin yaklaşık 10 ton denizanası topladığı kaydedildi.

Avcılar sahiline geçtiğimiz haftadan itibaren dev denizanaları vurmuştu. Ağırlıkları yaklaşık 1 kilogramı bulan denizanalarını toplamak için İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekiplerin çalışması sürüyor. Görevlilerin üç gün boyunca 20’şer kiloluk 500 torbada yaklaşık 10 ton denizanasını topladıkları öğrenildi.

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