Avcılar sahilinden dev deniz anaları toplanıyor;  10 ton denizanası toplandı

İhsan DÖRTKARDEŞ – Serdar ALTINTEPE/ İSTANBUL, (DHA)- AVCILAR sahilini kaplayan dev deniz analarını toplama çalışmaları devam ediyor. Belediye ekiplerinin yaklaşık 10 ton denizanası topladığı kaydedildi.
Avcılar sahiline geçtiğimiz haftadan itibaren dev deniz anaları vurmuştu. Ağırlıkları yaklaşık 1 kilogramı bulan deniz analarını toplamak için
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekiplerin çalışması sürüyor. Görevlilerin üç gün boyunca 20’şer kiloluk 500 torbada yaklaşık 10 ton denizanasını topladıkları öğrenildi.
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