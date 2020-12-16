Avcılar Belediyesi memurlarından ‘Eyleme devam’ kararı

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- AVCILAR Belediyesi’ndeki memurlar, yönetimin toplu sözleşme ile elde ettiği hakları vermediğini öne sürerek, 1 haftalık aradan sonra 5’inci kez eylem yaptı.

Belediye Binası önünde bir araya gelen memurlar adına konuşan Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (Tüm-Bel-Sen) İstanbul 1 No’lu Şube Başkanı Adem Erdem, isteklerini 5 haftadan bu yana eylemlerle dile getirdiklerini söyledi. Erdem, Belediye Başkanı Turan Hançerli’nin emekçilerin sesini duyma yerine bunları manipüle etmeye çalıştığını öne sürerken, “Haklarımızdan asla vazgeçmeyeceğiz. Örgütlü mücadelemizle ses yükseltmeye devam edeceğiz. Avcılar Belediyesi emekçilerine ise diğer CHP’li belediyelerde ödenen Toplu Sözleşme haklarının ancak yarısı ödenmektedir. Sözleşmeli memurlara ödenen ise bu emsallerin çok altındadır. Sayın Hançerli emekçilerin kazanımlarına ve haklarına saygı duymadığını göstermektedir. Sözleşmeli memurların Ocak 2020 maaşlarına zam yapılmadığı gibi Avcılar Belediyesi Meclis kararıyla maaşları ortalama 300 TL düşürülmüştür. Memurların 9 bin TL tutarında 8 ikramiye alacağı, sözleşmeli memurların da 1 maaşı ve 12 ikramiyesi olmak üzere ortalama 14 bin TL alacağı ödenmemiştir. Teknik personelin 2016 yılından bu yana ortalama 8 binTL tutarında arazi tazminatları ödenmemiştir. “ ifadelerini kullandı.

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