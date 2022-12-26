Avcılar açıklarında arızalanan tekneyi kıyı emniyeti kurtardı 

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Ozan URAL/İSTANBUL(DHA Avcılar Ambarlı açıklarında arızalanan ve içinde iki kişinin bulunduğu tekne kıyı emniyeti ekiplerince marinaya çekildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada “Avcılar Ambarlı önlerinde makine arızası yaşayan ve içinde 2 kişi bulunan 11 metre boyundaki tekne, KEGM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek West İstanbul Marina’ya emniyetle yanaştırıldı” ifadeleri yer aldı. (DHA)

(FOTOĞRAF)

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