Ava gitti, ölü bulundu

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Olcay DÜZGÜN/ KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’nin Felahiye ilçesinde ava giden Faruk Demirci (45), ölü olarak bulundu. Kalp krizi sonucu öldüğü değerlendirilen Demirci’nin cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı

Olay, dün Felahiye ilçesi Alparslan Mahallesi yakınlarındaki dağda meydana geldi. Dağlık bölgeye avlanmaya giden Faruk Demirci’den haber alamayan yakınları durumu jandarma, AFAD ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar sonrası olay yerine gelen ekipler, Demirci’yi bulmak için çalışma başlattı. Bu kapsamda bölgede arama yapan ekipler, bugün boş arazide Demirci’nin cesedini buldu. Kalp krizi sonucu öldüğü üzerinde durulan Demirci’nin cansız bedeni otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)

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