Av. Murat Aydar: Sosyal medya yasası siber zorbalığın önüne geçecek

İSTANBUL, (DHA) – Siber zorbalık tüm dünyada internet kullanıcıları için ciddi bir tehdit oluşturuyor. Araştırmalar, gençlerin yüzde 87’sinin siber zorbalığa maruz kaldığını gösteriyor. Avukat Murat Aydar, “Türkiye’de yürürlüğe giren Sosyal Medya Yasası ile IP adresi paylaşma zorunluluğunun getirilmesi, özellikle sosyal medyadan yapılan hakaretler için caydırıcı yaptırımların uygulanmasını ve siber zorbalığın önüne geçilmesini sağlayacak” dedi.

Pandemi sürecinde tüm dünyanın internet ve sosyal medya kullanımında yaşanan artışın siber zorbalıkların da önünü açtığını kaydeden Avukat Murat Aydar, “BroadbandSearch tarafından paylaşılan araştırma verilerine göre sosyal medya kullanıcılarının yüzde 36,5‘i siber zorbalığa maruz kaldığını belirtirken bu oranın genç kullanıcılarda yüzde 87’lere çıktığı görüldü. Kullanıcıların siber zorbalığa en çok maruz kaldığı platformlara bakıldığında ise yüzde 42 ile Instagram ilk sırada yer aldı. Onu yüzde 37 ile Facebook, yüzde 31 ile Snapchat, yüzde 12 ile WhatsApp, yüzde 10 ile Youtube ve yüzde 9 ile Twitter takip etti. Geride bıraktığımız 2020 yılının ekim ayında Türkiye’de yürürlüğe giren Sosyal Medya Yasası ile 1 milyondan fazla kullanıcısı olan sosyal ağ sağlayıcılarına temsilcilik atama zorunluluğu getirilmesi, siber zorbalığın önüne geçmede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor” diye konuştu.

SUÇ İÇERİKLİ PAYLAŞIMLARIN SAHİPLERİ ARTIK BULUNABİLECEKLERİNİN FARKINDA

Suç teşkil eden paylaşımlar yapanların artık IP adresleriyle kolayca tespit edilebileceğini belirten Aydar, “Geçtiğimiz yıllar en çok müzdarip olduğumuz konu, sosyal medya üzerinden edilen hakaretlerin savcılık aşamasında sosyal medya sitelerinin Türk makamlarıyla hakaret suçu için IP paylaşmaması sebebiyle şüphelilerin bulanamaması ve bu sebeple hakaret suçunun cezasız kalmasıydı. Bu noktada sosyal medya sitelerinin Türkiye’ye ofis açmaları ile siber zorbalığın önüne geçileceğini ve yavaş yavaş biteceğini söyleyebiliriz. Çünkü artık insanlar sosyal medya üzerinden hakaret gibi suçları içeren yorumlar/içerikler girdiğinde bulunabileceklerini ve cezalandırılabileceklerini bilecekler” ifadelerini kullandı.

YALNIZCA 1 AYDA 200’Ü AŞKIN SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Siber zorbalığın anksiyete ve depresyon gibi sorunlara neden olmasının özellikle gençler için ciddi bir tehdit oluşturduğuna da değinen Avukat Murat Aydar, “Kanun kapsamında Instagram ve Facebook’un çatı kuruluşu olan Facebook Inc. ve Tiktok, Türkiye’de ofis açarken daha önce yalnızca çocuğun cinsel istismarı ve kendilerinin kabul ettiği terör suçları hakkında Türk makamlarıyla IP adresi paylaşan sosyal medya siteleri de 2021’den itibaren Türkiye’de suç olarak kabul edilen fiiller için IP paylaşmaya başladı. Dünya genelinde gençlerin yüzde 95’inin internet kullandığı ve yüzde 85’inin sosyal medya kullancısı olduğu göz önünde bulundurulduğunda bu yaptırımın siber zorbalıkla mücadelede çok önemli bir adım olduğunu söylemek mümkün. Öyle ki geçtiğimiz 1 ay içinde müvekkil içerik üreticilere edilen hakaretlerin hepsini savcılığa şikayet ettik. 1 ay içinde toplam 200’ü aşkın suç duyurusunda bulunduk” dedi.