Av bayisinden çaldığı tüfekle 23 el ateş açtı, ‘Hatırlamıyorum’ dedi

Ali Rıza ETCİ/ERMENEK (Karaman), (DHA)- KARAMAN’ın Ermenek ilçesinde, alkol aldıktan sonra av bayisinin camını kırıp, içeriden çaldığı av tüfeğiyle etrafa 23 el ateş açan Murat Aydoğdu (33), polisler tarafından etkisiz hale getirilerek yakalandı. Aydoğdu’nun rastgele ateş açması, güvenlik ve cep telefonu kameralarına da yansıdı. Emniyetteki ifadesinde “Hiçbir şey hatırlamıyorum” diyen Aydoğdu, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, dün saat 20.30 sıralarında, Susaklı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, bir süre alkol alan Murat Aydoğdu, caddedeki av bayisinin önüne geldi. Yerden aldığı kaldırım taşlarıyla av bayisinin camını kıran Aydoğdu, içeriden çaldığı av tüfeğiyle de sokaklarda dolaşarak, rastgele ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Murat Aydoğdu’nun etrafını sardı. Bir süre Aydoğdu’yu ikna etmeye çalışan ekipler, anlık dalgınlığından yararlanarak, etkisiz hale getirdi. Murat Aydoğdu’nun 23 el ateş etmesi sonucu etraftaki bazı otomobillerde de hasar oluştuğu belirlendi. Olay anı ise güvenlik ve cep telefonu kameralarına yansıdı.

Gözaltına alınan Murat Aydoğdu’nun ifadesinde “Hiçbir şey hatırlamıyorum” dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Aydoğdu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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