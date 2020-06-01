AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Hastanesi Başhekimi ve Organ Nakli Merkez Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni normalleşme adımlarını açıklamasının ardından AÜ Hastanesi’nde de yeni normalleşme dönemi çalışmalarına başladıklarını söyledi.

Organ nakli başarılarıyla adını tüm dünyaya duyuran AÜ Hastanesi’nde, koronavirüs vakalarının ülkede görülmesinin ardından özel bir pandemi alanı oluşturdu. B Blok’un tamamı ve A Blok’taki bazı alanlar koronavirüs vakaları için ayrıldı. A blokta koronavirüs pozitif ve şüpheli hastalar için özel pandemi servisleri kuruldu. AÜ Hastanesi’nde acil servise gelen koronavirüs şüphesi ve yoğun bakım desteğine ihtiyacı olan hastalar, Covid Yoğun Bakım alanına alınmaya başlandı. Yoğun bakım ihtiyacı olan koronavirüs pozitif hastalar için Covid Yoğun Bakım ünitesi kullanılırken, koronavirüs testi pozitiften negatife dönen hastalar için ise Ara Covid Yoğun Bakım servisi açıldı. Normal hastalar ise yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Koronavirüsle mücadele eden sağlık neferleri hastalara tedavilerini uygulayarak hem bakımlarını yaptı hem de psikolojik destek verdi.

Türkiye’deki sağlık alt yapısının iyi olması ve koronavirüs vaka sayılarının azalmasının ardından geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni normalleşme planı takvimini açıkladı. 1 Haziran’dan itibaren hastanelerde uygulanan salgın tedbirlerinin gevşetilmesinin planlanmasının ardından AÜ Hastanesi’de de yeni normalleşme adımları atılmaya başlandı. Hastanedeki yeni normalleşme çalışmaları hakkında bilgi veren AÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Bülent Aydınlı, 1 Haziran itibariyle polikliniklerde eskisi kadar yoğun olmayacak şekilde hasta bakmaya başlayacaklarını söyledi. Bekleyemeyecek durumda olan hastaların ameliyatının yapılmaya başlanacağını belirten Prof. Dr. Aydınlı, organ nakillerine de başlayacaklarını duyurdu.