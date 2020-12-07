Attan düşerek yaralandı, o anlar cep telefonuna yansıdı

Güven ÖZGÜL/ADANA, (DHA)- ADANA’da bir çiftlikte çalışan Vehbican Girgeç (20), boş bir alanda bindiği atın huysuzlanması nedeniyle attan düşerek yaralandı. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Merkez Çukurova ilçesi Salbaş Mahallesi’ndeki bir çiftlikte çalışan Vehbican Girgeç, boş arazide ata binmek istedi. At üzerinde bir süre giden Girgeç, hızlanması ve huysuzluk yapması sonucu dengesini kaybederek attan düştü. Düşmenin etkisiyle hafif yaralanan Girgeç’in o anları ise arkadaşları tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Girgeç’in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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