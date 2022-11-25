ATO’nun Çalışmalarıyla Aktarlık Mesleği Ulusal Yeterlilik Kazandı

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Ankara Ticaret Odası’nın (ATO) 23 No’lu Aktarlar ve Çiçekçiler Meslek Komitesi, Aktarlar Derneği ve sektör temsilcilerinin katkılarıyla hazırladığı “Aktar Seviye 5 Ulusal Yeterlilik Taslağı” Mesleki Yeterlilik Kurumu Yönetim Kurulu’nun onayının ardından yürürlüğe girdi.

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, ATO’nun çalışmalarıyla “Aktar Meslek Standardı”nın oluşturulmasının ardından yine ATO’nun çalışmalarıyla “Aktar Ulusal Yeterlilik” belgesinin hazırlandığını belirterek, “Aktarlık mesleği artık sadece sözlü kültürle değil yazılı belgelerle de yeni nesillere aktarılacak” dedi.

Ankara Ticaret Odası’ndan yapılan yazılı açıklamada,“Aktar Seviye 5 Ulusal Yeterlilik”hazırlık süreci hakkında bilgi verildi. Daha önce gerçekleştirdiği çalışmalarla “Aktar Seviye 5 Meslek Standardı” çalışmalarını gerçekleştiren ATO’nun mesleğin başarıyla icra edilmesi için gereken bilgi, beceri ve yetkinlikler ile bu yetkinliklerin kanıtlanması için değerlendirme sürecini içeren “Aktar Seviye 5 Ulusal Yeterlilik Taslağı”nın hazırlanmaya başladığı hatırlatıldı.

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ATO’nun 23 No’lu Aktarlar ve Çiçekçiler Meslek Komitesi ile Aktarlar Derneği ve sektör temsilcilerinin aylar süren çalışmalarla hazırladığı “Aktar Seviye 5 Ulusal Yeterlilik Taslağı”nınsektördeki ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak değerlendirilmesi ardından MYK Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sektör Komitesi tarafından incelenip, MYK Yönetim Kurulu’nca onaylanarak yürürlüğe girdiği bildirildi.

-“BELGELİ MESLEĞE BELGELİ EĞİTİM”-

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, ATO’nun çalışmalarıyla “Aktar Meslek Standartı”nın oluşturulduğunu ve Aktarlığın belgeli meslek haline geldiğini hatırlattı. Yine ATO’nun çalışmalarıyla “Aktar Ulusal Yeterlilik” belgesinin hazırlandığını belirten Baran, “Aktarlık mesleği artık sadece sözlü kültürle değil yazılı belgelerle de yeni nesillere aktarılacak. ‘Söz uçar yazı kalır’ sözünde ifade edildiği gibi mesleki bilgilerin unutulmasının önüne geçilmiş, yeterlilikler yazılı bir şekilde mesleğe yeni girenlere aktarılabilir hale gelmiş oldu. Böylece mesleğin yeterliliklerinin belirlenmesi ile sektörü geliştirirken, sektörün istihdam etme gücünü de etkileyecek” dedi.

-“AKTARLIĞIN GELİŞMESİNE YOL AÇACAK”

ATO Başkan Yardımcısı ve 23 No’lu Aktarlar ve Çiçekçiler Meslek Komitesi Üyesi Halil İbrahim Yılmaz, Türkiye’nin iklim özellikleri itibariyle aktarlık alanında yüksek potansiyele sahip olduğunu dile getirdi. Doğru strateji ve çalışma ile sektörün gelişeceğini kaydeden Yılmaz, “Hastalandığında ilaç almadan önce ülkenin toprağında yetişen otlarla şifa bulan bir millet için aktarlığın yeterlilik kazanması çok büyük bir başarı. Geleneğimizde yer alan bu mesleğin unutulmasını engelleyerek, mesleğin gerekliliklerini tanımlayarak, hem sektörde güven oluşturulacak hem de aktarlığın gelişmesine yol açacak” diye konuştu.

-SEKTÖR NİTELİK KAZANACAK-

Aktarlar Derneği Başkanı ve 23 No’lu Aktarlar ve Çiçekçiler Meslek Komitesi Üyesi Mert Ünyazıcı da ATO Başkanı Gürsel Baran, MYK Başkanı Adem Ceylan, ATO Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz ve 23 No’lu Aktarlar ve Çiçekçiler Meslek Komitesi üyelerine süreçte sundukları katkıları ve desteklerinden dolayı teşekkür ederek, “Sektör temsilcilerinin katkılarıyla, ATO’nun destekleriyle hazırlanan yeterlilik, aktarlığa yeni bir bakış getirecek sektörün nitelik kazanmasına ve çalışanların işlerini bilinçli şekilde sürdürmesinde ışık tutacaktır” dedi.