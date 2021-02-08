ATO’nun 10 No’lu Basın – Yayın Meslek Komitesi’nden ATO Başkanı Baran’a ziyaret

ATO’nun 10 No’lu Basın – Yayın Meslek Komitesi Heyet Başkanı Zeki Aygül ve beraberindeki komite üyeleri, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran’ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette basın- yayın sektörünün ve çalışanlarının sorunları ele alındı. Heyet Başkanı Zeki Aygül ve 10 No’lu Basın – Yayın Meslek Komitesi üyeleri, sektörün girdi maliyetlerindeki artışları başta olmak üzere birçok sorununun olduğunu ve bu sorunlara çözümler bulma konusunda çalışmalar yürüttüklerini belirtti.



ATO Başkanı Gürsel Baran ise öncelikle ziyaretlerinden ötürü 10 No’lu Basın – Yayın Meslek Komitesi Başkanı ve üyelerine teşekkürlerini iletti. Basın- yayın sektörünü çok dikkatli bir şekilde takip ettiklerini belirten Baran, komitenin yapmış olduğu çalışmaları da çok önemli bulduklarının altını çizdi.

Gazetemiz Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali Tepe’nin de aralarında bulunduğu Ankara Ticaret Odası 10 No’lu Basın – Yayın Meslek Komitesi üyeleri, farklı zaman aralıkları ile bir araya gelerek sektörün sorunlarını ele alıyorlar ve çözüm yolları konusunda hazırladıkları raporları başta ATO Başkanı Gürsel Baran olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlara iletiyorlar.