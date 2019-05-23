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23 Mayıs 2019
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BURSA'NIN INEGOL ILCESINDE FAALIYET GOSTEREN ISYERINE GIREN YILAN PANIGE YOL ACTI. ITFAIYE EKIPLERI TARAFINDAN YAKALANAN YILAN DOGAYA SALINDI. FOTO YAVUZ YILMAZ-BURSA-DHA
Yaşam Haberleri

Atölyeye giren yılanı itfaiye ekipleri yakaladı

Editör Editör

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BURSA’nın İnegöl ilçesinde bir iş yerine giren yılan, itfaiye ekibi tarafından yakalanıp, doğaya bırakıldı.

İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi Özyeşil Caddesi’ndeki bir torna atölyesine yılan girdi. Sabah işe gelen işçiler, torna makinesinin altındaki yılanı fark edip, itfaiyeye haber verdi.

xGelen itfaiye ekipleri, yaptıkları çalışmayla yılanı yakaladı. Yılan ekipler tarafından doğal ortamına salınırken, atölyedeki işçiler de rahat nefes aldı.

1 Yorum

  1. O torna Atolyesinin sahibi ve çalisanlarini yurekten kutlarim.En medeni insana ozgü davranişi sergiledikleri için.Kendileri de hayvani oldurebilirdi icimizdeki barbarlar gibi.onlar etfaiyeyi çagirmis.etfaye yakalayip doğaya birakmis.işte insan evladi bir davranis.kutlarim.

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